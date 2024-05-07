Что сказал Путин в своей инаугурационной речи — главное

Владимир Путин пояснил, он готов сделать все для того, чтобы каждый гражданин страны имел возможность реализовать свои лучшие профессиональные, а также деловые качества. Граждане, которые подтвердили верность Отчизне смогут проявить себя в дальнейшем. Глава государства подчеркнул, что основной задачей остается дальновидность при выборе стратегии. Сейчас очень важно правильно воспитывать молодое поколение, чтобы в будущем Россия была еще лучше