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Что сказал Путин в своей инаугурационной речи — главное

Что сказал Путин в своей инаугурационной речи — главное

7 мая 2024, 10:31
Фото: 1MI
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. После слов присяги он обратился с речью к гражданам страны, Atas.info приводит главные тезисы из выступления.

В начале своей речи Путин поблагодарил за поддержку всех граждан России, жителей исторических земель и участников СВО;

  • Президент пообещал и дальше защищать интересы и безопасность россиян;
  • Только все вместе граждане будут определять дальнейшую судьбу России;
  • Общие цели граждан России — решимость и непреклонность при отстаивании собственного выбора, а также ценности, свобода и интересы нации в целом;
  • Главная цель — сбережение народа, всесторонняя поддержка семейных ценностей, которые имеют многовековую историю;
  • Россия открыта ко всем странам, которые готовы к партнерству;
  • Россия не отказывается от диалога со странами Запада. При этом они не должны мешать развитию России. Наша страна продолжит формировать многополярный мир со странами Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. — Прим. ред.);
  • Страна продолжит путь к самодостаточности и конкурентоспособности;
  • Система государства должна быть не только гибкой, но и постоянно стремиться вперед;

Владимир Путин пояснил, он готов сделать все для того, чтобы каждый гражданин страны имел возможность реализовать свои лучшие профессиональные, а также деловые качества. Граждане, которые подтвердили верность Отчизне смогут проявить себя в дальнейшем. Глава государства подчеркнул, что основной задачей остается дальновидность при выборе стратегии. Сейчас очень важно правильно воспитывать молодое поколение, чтобы в будущем Россия была еще лучше

Владимир Путин в пятый раз стал президентом России
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Это пятая инаугурация Владимира Путина. Предыдущие прошли 7 мая в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Исключением стал 2008-й, когда президентом был избран Дмитрий Медведев. Но и тогда первым на инаугурации выступил Владимир Путин. Начиная с 2012 года главу государства избирают на шесть лет.

Согласно регламенту, за торжественным вступлением в должность идет роспуск кабмина. Вице-премьер Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Затем президент назначит временного премьер-министра, который займется подбором кандидатов на посты министров.

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