Что сказал Путин в своей инаугурационной речи — главное

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В начале своей речи Путин поблагодарил за поддержку всех граждан России, жителей исторических земель и участников СВО;
Владимир Путин пояснил, он готов сделать все для того, чтобы каждый гражданин страны имел возможность реализовать свои лучшие профессиональные, а также деловые качества. Граждане, которые подтвердили верность Отчизне смогут проявить себя в дальнейшем. Глава государства подчеркнул, что основной задачей остается дальновидность при выборе стратегии. Сейчас очень важно правильно воспитывать молодое поколение, чтобы в будущем Россия была еще лучше
Это пятая инаугурация Владимира Путина. Предыдущие прошли 7 мая в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Исключением стал 2008-й, когда президентом был избран Дмитрий Медведев. Но и тогда первым на инаугурации выступил Владимир Путин. Начиная с 2012 года главу государства избирают на шесть лет.
Согласно регламенту, за торжественным вступлением в должность идет роспуск кабмина. Вице-премьер Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Затем президент назначит временного премьер-министра, который займется подбором кандидатов на посты министров.