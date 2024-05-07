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Updated Сегодня, 07:51

День национальных приоритетов посвятят перспективам развития экономики

День национальных приоритетов посвятят перспективам развития экономики

7 мая 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
В ходе международной выставки-форума «Россия» 8 мая состоится день национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика». Событие посвящено перспективам развития различных отраслей экономики, сферам взаимодействия бизнеса и власти.

Главным мероприятием национального дня станет пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика», на которой состоятся выступления первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Марии Багреевой, председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича и председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева.

На повестку будут поставлены вопросы экономики и производительности труда, а также значения федеральной и региональной власти в оптимизации инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса и предпринимательской активности, значения финансового сектора в процессе привлечения инвестиций компаниями, устранения ограничений в сфере транспорта и логистики с целью формирования логистического суверенитета страны, пишет РИА «Новости».

Кроме того, будут проведены две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?», на которых состоятся выступления замминистра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития России Александра Молодцова, генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, а также представителей госкорпораций, предприятий базовых несырьевых сфер экономики, бизнес-сообществ и органов власти регионов. Специалисты проведут анализ вопросов совместной работы российского правительства, предпринимателей и региональных властей по улучшению инвестиционного климата, реализации Регионального инвестиционного стандарта, в частности механизма обратной связи с деловым сообществом, и обсудят итоги нацпроекта «Производительность труда».

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