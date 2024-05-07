День национальных приоритетов посвятят перспективам развития экономики

Кроме того, будут проведены две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?», на которых состоятся выступления замминистра экономического развития России Мурата Керефова, директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития России Александра Молодцова, генерального директора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, а также представителей госкорпораций, предприятий базовых несырьевых сфер экономики, бизнес-сообществ и органов власти регионов. Специалисты проведут анализ вопросов совместной работы российского правительства, предпринимателей и региональных властей по улучшению инвестиционного климата, реализации Регионального инвестиционного стандарта, в частности механизма обратной связи с деловым сообществом, и обсудят итоги нацпроекта «Производительность труда».