Для второй репетиции парада Победы перекроют центр Новосибирска

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:34
В Новосибирске во вторник, 7 мая, из-за второй по счету репетиции парада Победы будет частично остановлено автомобильное движение в центральной части города. Первая репетиция прошла в столице Сибири в выходной день 4 мая и вызвала некоторые сложности у автомобилистов и водителей городского общественного транспорта.
Определенное недовольство высказывали и пешеходы, которым полиция запрещала пересекать главную улицу города в привычных местах.
В пресс-центре мэрии уточнили, что ограничения введут в 18.30 и отменят только в 22.30. В этот промежуток времени будет полностью закрыто движение по Красному проспекту от пересечения с улицей Фабричной и до улицы Гоголя.
Также под ограничения попадут улицы Державина, Фрунзе, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Ленина, Депутатская, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьская магистраль, Октябрьская, Коммунистическая, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинская, Мичурина и Кирова, но только на пересекающих Красный проспект участках.
В полиции не исключили закрытия станции метрополитена «Площадь Ленина», но это будет сделано лишь при большом скоплении зрителей и после решения оперативного штаба. Поезда будут следовать без остановок.
За полтора часа до начала репетиции пробки в Новосибирске по данным Яндекс оцениваются в 5 баллов. Затруднения в движении автомобилей наблюдаются в районе площади Будагова, в начале улицы Кирова и на Восходе в сторону Речного вокзала.
Водителям, намеревающимся после окончания рабочего дня ехать через центр, рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную обстановку.