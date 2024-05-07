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Для второй репетиции парада Победы перекроют центр Новосибирска

Для второй репетиции парада Победы перекроют центр Новосибирска

7 мая 2024, 10:32
Фото: atas.info
В Новосибирске из-за репетиции парада Победы остановят движение по Красному проспекту и по определенным участкам нескольких улиц в центре мегаполиса, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске во вторник, 7 мая, из-за второй по счету репетиции парада Победы будет частично остановлено автомобильное движение в центральной части города. Первая репетиция прошла в столице Сибири в выходной день 4 мая и вызвала некоторые сложности у автомобилистов и водителей городского общественного транспорта.

Определенное недовольство высказывали и пешеходы, которым полиция запрещала пересекать главную улицу города в привычных местах.

В пресс-центре мэрии уточнили, что ограничения введут в 18.30 и отменят только в 22.30. В этот промежуток времени будет полностью закрыто движение по Красному проспекту от пересечения с улицей Фабричной и до улицы Гоголя.

Также под ограничения попадут улицы Державина, Фрунзе, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Ленина, Депутатская, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьская магистраль, Октябрьская, Коммунистическая, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинская, Мичурина и Кирова, но только на пересекающих Красный проспект участках.

В полиции не исключили закрытия станции метрополитена «Площадь Ленина», но это будет сделано лишь при большом скоплении зрителей и после решения оперативного штаба. Поезда будут следовать без остановок.

За полтора часа до начала репетиции пробки в Новосибирске по данным Яндекс оцениваются в 5 баллов. Затруднения в движении автомобилей наблюдаются в районе площади Будагова, в начале улицы Кирова и на Восходе в сторону Речного вокзала.

Водителям, намеревающимся после окончания рабочего дня ехать через центр, рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную обстановку.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Полиция#Ограничения#Красный проспект#Центр#Метрополитен#Репетиция парада Победы
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