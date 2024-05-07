ДТП с девочкой на самокате в Новосибирске поставлено на контроль Бастрыкину

Дорожно-транспортное происшествия случилось утром в понедельник, 6 мая. Ребенок с родителями вышел из подъезда одного из домов ЖК «Эльбрус» на улице Шевченко. Родители отвлеклись, а девочка встала на самокат и выкатилась в межквартальный проезд, по которому в тот момент на автомобиле Mersedes ехал 44-летний мужчина.