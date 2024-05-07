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ДТП с девочкой на самокате в Новосибирске поставлено на контроль Бастрыкину

ДТП с девочкой на самокате в Новосибирске поставлено на контроль Бастрыкину

7 мая 2024, 07:41
Фото: sledcom.ru
Руководитель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки ДТП в Новосибирске, во время которого 4-летнюю девочку на самокате сбил автомобиль, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки ДТП в Новосибирске, во время которого 4-летняя девочка во дворе дома попала под автомобиль. Доклад представит руководитель Следственного комитета Новосибирской области Евгений Долгалев.

Дорожно-транспортное происшествия случилось утром в понедельник, 6 мая. Ребенок с родителями вышел из подъезда одного из домов ЖК «Эльбрус» на улице Шевченко. Родители отвлеклись, а девочка встала на самокат и выкатилась в межквартальный проезд, по которому в тот момент на автомобиле Mersedes ехал 44-летний мужчина.

Попавшую под колеса иномарки пострадавшую с травмами доставили в больницу, сейчас она проходит лечение. Характер и степень тяжести полученных травм не уточняется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Проверка#Следственный комитет#Бастрыкин
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