ДТП с девочкой на самокате в Новосибирске поставлено на контроль Бастрыкину

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки ДТП в Новосибирске, во время которого 4-летняя девочка во дворе дома попала под автомобиль. Доклад представит руководитель Следственного комитета Новосибирской области Евгений Долгалев.
Дорожно-транспортное происшествия случилось утром в понедельник, 6 мая. Ребенок с родителями вышел из подъезда одного из домов ЖК «Эльбрус» на улице Шевченко. Родители отвлеклись, а девочка встала на самокат и выкатилась в межквартальный проезд, по которому в тот момент на автомобиле Mersedes ехал 44-летний мужчина.
Попавшую под колеса иномарки пострадавшую с травмами доставили в больницу, сейчас она проходит лечение. Характер и степень тяжести полученных травм не уточняется.