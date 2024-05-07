Хоккейная «Сибирь» объявила о возвращении нападающего Валентина Пьянова

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Валентин Пьянов возвращается в ряды хоккеистов новосибирской команды «Сибирь». Центральный нападающий, как планирует руководство клуба, будет в рядах команды два года. На такой срок заключен контракт, цена которого пока не разглашается.
Болельщики и аналитики возлагают на Валентина Пьянова большие надежды. Напомним, что спортсмен ранее уже защищал интересы ХК «Сибирь» в двух сезонах: с 2021 по 2023. За это время нападающий выходил на лед в 122 встречах, показав результат в 65 (22+43) очков.
За все время спортивной карьеры Валентин Пьянов провел 511 встреч, реализовав 83 шайбы и проведя 127 результативных передач.