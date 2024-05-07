Хоккейная «Сибирь» объявила о возвращении нападающего Валентина Пьянова

Болельщики и аналитики возлагают на Валентина Пьянова большие надежды. Напомним, что спортсмен ранее уже защищал интересы ХК «Сибирь» в двух сезонах: с 2021 по 2023. За это время нападающий выходил на лед в 122 встречах, показав результат в 65 (22+43) очков.