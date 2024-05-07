Мощные вспышки на Солнце произошли над Новосибирском

В понедельник, 6 мая, в небе над Новосибирском ученые зафиксировали одни из самых мощнейших вспышек на Солнце за минувший десяток лет. В момент первой вспышки, продлившейся 74 минуты, в столице Сибири было 13.35 дня, а во время второй — 16.59, она продлилась уже 15 минут.