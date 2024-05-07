Мощные вспышки на Солнце произошли над Новосибирском

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
В понедельник, 6 мая, в небе над Новосибирском ученые зафиксировали одни из самых мощнейших вспышек на Солнце за минувший десяток лет. В момент первой вспышки, продлившейся 74 минуты, в столице Сибири было 13.35 дня, а во время второй — 16.59, она продлилась уже 15 минут.
Эти явления зафиксированы работающими на Земле космическими телескопами.
В Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что из-за вспышек были зафиксированы определенные помехи в коротковолновой радиосвязи.
По словам Сергея Богачева из Института космических исследований, в настоящий момент Земля находится в облаке солнечной плазмы, а на ее орбите — сильное рентгеновское излучения. Ученые продолжают наблюдения, и о всех последствиях этих явлений станет известно позже, когда будут проанализированы все полученные данные.