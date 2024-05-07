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Солнце

Мощные вспышки на Солнце произошли над Новосибирском

7 мая 2024, 02:50
Фото: 1MI
Солнце
После вспышек на Солнце на земной орбите заметно усилился поток рентгеновского излучения, сейчас планета окутана облаком плазмы, рассказал специалист, изучающий солнечную активность, Сергей Богачев.

В понедельник, 6 мая, в небе над Новосибирском ученые зафиксировали одни из самых мощнейших вспышек на Солнце за минувший десяток лет. В момент первой вспышки, продлившейся 74 минуты, в столице Сибири было 13.35 дня, а во время второй — 16.59, она продлилась уже 15 минут.

Эти явления зафиксированы работающими на Земле космическими телескопами.

В Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что из-за вспышек были зафиксированы определенные помехи в коротковолновой радиосвязи.

По словам Сергея Богачева из Института космических исследований, в настоящий момент Земля находится в облаке солнечной плазмы, а на ее орбите — сильное рентгеновское излучения. Ученые продолжают наблюдения, и о всех последствиях этих явлений станет известно позже, когда будут проанализированы все полученные данные.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Солнце#Рентгеновское излучение#Плазма#Вспышки
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