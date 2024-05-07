Мотоциклист столкнулся с авто и улетел в бетонное ограждение — он погиб на месте

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Утром 7 мая на перекрестке с нерегулируемым движением автомобиль «Хонда S-MX» под управлением 45-летней женщины-водителя столкнулся с мотоциклом «Kayo». Затем двухколесное транспортное средство влетело в бетонное ограждение. 19-летний водитель мотоцикла погиб на месте аварии еще до прибытия машины скорой помощи.
Столкновение случилось на улице Цыцаркина, 49. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
6 мая в городе Обь 17-летняя без прав сбила пожилого мужчину. 84-летний пенсионер переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. Позже стало известно, что мужчина умер в больнице, врачи не смогли его спасти.