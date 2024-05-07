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Мотоциклист погиб в ДТП от удара в бетонное ограждение в Новосибирской области

Мотоциклист столкнулся с авто и улетел в бетонное ограждение — он погиб на месте

7 мая 2024, 05:49
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области

Мотоциклист погиб в ДТП от удара в бетонное ограждение в Новосибирской области

В Черепаново водитель мотоцикла сначала врезался в иномарку, после чего отлетел в бетонное ограждение. 19-летний мужчина погиб на месте, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону.

Утром 7 мая на перекрестке с нерегулируемым движением автомобиль «Хонда S-MX» под управлением 45-летней женщины-водителя столкнулся с мотоциклом «Kayo». Затем двухколесное транспортное средство влетело в бетонное ограждение. 19-летний водитель мотоцикла погиб на месте аварии еще до прибытия машины скорой помощи.

Столкновение случилось на улице Цыцаркина, 49. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области

6 мая в городе Обь 17-летняя без прав сбила пожилого мужчину. 84-летний пенсионер переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. Позже стало известно, что мужчина умер в больнице, врачи не смогли его спасти.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Смертельное ДТП
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