Мотоциклист столкнулся с авто и улетел в бетонное ограждение — он погиб на месте

Мотоциклист погиб в ДТП от удара в бетонное ограждение в Новосибирской области

В Черепаново водитель мотоцикла сначала врезался в иномарку, после чего отлетел в бетонное ограждение. 19-летний мужчина погиб на месте, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону.