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На инаугурацию Владимира Путина позвали борца Романа Власова из Новосибирска

На инаугурацию Владимира Путина позвали борца Романа Власова из Новосибирска

7 мая 2024, 05:23
Фото: 1MI
Новосибирский спортсмен Роман Власов получил официальное приглашение в Кремль, где пройдет церемония инаугурации Владимира Путина, сообщают в соцсетях.

Борец из Новосибирска Роман Власов примет участие в церемонии инаугурации Владимира Путина, которая пройдет во вторник, 7 мая в Кремле. Мероприятие начнётся в 16 часов по новосибирскому времени.

Власов опубликовал в социальных сетях специально сделанное видео, где он раскрывает пришедший ему из столицы конверт с приглашением. Вместе с ним спортсмену прислали памятную серебряную медаль, которую он также продемонстрировал землякам.

Роман Власов родился в Новосибирске в 1990 году, в детстве он начал заниматься греко-римской борьбой. Два раза новосибирец становился Олимпийским чемпионом, трижды побеждал в чемпионатах Мира и четырежды — в первенствах Европы.

В 2024 году Роман Власов принял предложение Владимира Путина стать его доверенным лицом на очередных выборах президента страны.


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