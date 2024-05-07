На инаугурацию Владимира Путина позвали борца Романа Власова из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Борец из Новосибирска Роман Власов примет участие в церемонии инаугурации Владимира Путина, которая пройдет во вторник, 7 мая в Кремле. Мероприятие начнётся в 16 часов по новосибирскому времени.
Власов опубликовал в социальных сетях специально сделанное видео, где он раскрывает пришедший ему из столицы конверт с приглашением. Вместе с ним спортсмену прислали памятную серебряную медаль, которую он также продемонстрировал землякам.
Роман Власов родился в Новосибирске в 1990 году, в детстве он начал заниматься греко-римской борьбой. Два раза новосибирец становился Олимпийским чемпионом, трижды побеждал в чемпионатах Мира и четырежды — в первенствах Европы.
В 2024 году Роман Власов принял предложение Владимира Путина стать его доверенным лицом на очередных выборах президента страны.