На затопляемой в паводок территории построят новый микрорайон в Новосибирске

Posted 7 мая, 07:39
Published 7 мая, 07:39
Modified 24 июня, 12:57
Updated 24 июня, 12:57
АРЖС, дочерняя структура правительства Новосибирской области, подготовило проект планировки территории в устье реки Иня, между Обью и Бердским шоссе. Согласно проекту, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info, там предполагается строительство большого микрорайона многоэтажных жилых домов с параллельным возведением социальной инфраструктуры: двух школ, рассчитанных на 1950 учеников, трех детсадов на 900 мест и поликлиники. Сейчас идет подготовка документации на прокладку инженерных сетей. По оценке АРЖС, на строительство сетевого хозяйства и дорог потребуется более 15 млрд рублей. Деньги предполагается получить за счет продажи застройщикам прав на землю. По словам гендиректора АРЖС Ашота Рафаеляна, на этом этапе привлечение бюджетных средств не планируется.
Основная проблема в том, что территория, на которой планируется массовое строительство, относится к землям, затопляемым во время весеннего паводка. Прежде чем начнется возведение зданий, необходимо будет построить защитные дамбы и укрепить береговую линию. Кроме того, проект предполагает строительство двух мостов через реку Иня.
Завершение реализации проекта запланировано на 2035 год.
Сейчас АРЖС реализует проект комплексной застройки территории микрорайона «Клюквенный». Это самая крупная территория, развитие которой происходит в рамках проекта КРТ, утвержденного региональным правительством. Предполагается, что на окраине Калининского района Новосибирска будет построено более 1 миллиона квадратных метров жилья с соответствующей инфраструктурой.