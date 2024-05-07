На затопляемой в паводок территории построят новый микрорайон в Новосибирске

АРЖС, дочерняя структура правительства Новосибирской области, подготовило проект планировки территории в устье реки Иня, между Обью и Бердским шоссе. Согласно проекту, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info, там предполагается строительство большого микрорайона многоэтажных жилых домов с параллельным возведением социальной инфраструктуры: двух школ, рассчитанных на 1950 учеников, трех детсадов на 900 мест и поликлиники. Сейчас идет подготовка документации на прокладку инженерных сетей. По оценке АРЖС, на строительство сетевого хозяйства и дорог потребуется более 15 млрд рублей. Деньги предполагается получить за счет продажи застройщикам прав на землю. По словам гендиректора АРЖС Ашота Рафаеляна, на этом этапе привлечение бюджетных средств не планируется.