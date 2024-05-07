Необычный гриб-цветок нашли в лесу под Новосибирском

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Оказалось, что это микростома вытянутая — несъедобный, но очень эффектный гриб.
«Необычная находка. Редкий гриб. Словно инопланетный ярко-красный цветок. Хоть и несъедобный, но встреча с ним гарантированно подарит эстетическое наслаждение, ведь других красных грибов у нас мало, кроме мухоморов ничего и в голову не приходит», — рассказал корреспонденту Atas.info Ринат Султанов.
В процессе роста края отверстия раскрываются сначала до небольших лопастей, затем расширяясь до состояния блюдца. Грибы активно появляются весной.
Месяц назад Ринат Султанов нашел в том же лесу другой необычный гриб. В отличие от микростомы он съедобный, но всё равно пищевой ценности не несет.
Если хочется не только красоты, но и вкуса, то в лесах уже начали появляться сморчки. Мы писали, где их можно найти прямо сейчас.