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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Гриб был обнаружен в березовом лесу

Необычный гриб-цветок нашли в лесу под Новосибирском

7 мая 2024, 14:00
Фото: Ринат Султанов
Гриб был обнаружен в березовом лесу
Новосибирский биолог Ринат Султанов наткнулся в лесу в Тогучинском районе на необычный гриб. Внешне он очень похож на цветок, и его легко перепутать с распустившимся ярким бутоном.

Оказалось, что это микростома вытянутая — несъедобный, но очень эффектный гриб.

«Необычная находка. Редкий гриб. Словно инопланетный ярко-красный цветок. Хоть и несъедобный, но встреча с ним гарантированно подарит эстетическое наслаждение, ведь других красных грибов у нас мало, кроме мухоморов ничего и в голову не приходит», — рассказал корреспонденту Atas.info Ринат Султанов.

В процессе роста края отверстия раскрываются сначала до небольших лопастей, затем расширяясь до состояния блюдца. Грибы активно появляются весной.

Фото: Ринат Султанов

Месяц назад Ринат Султанов нашел в том же лесу другой необычный гриб. В отличие от микростомы он съедобный, но всё равно пищевой ценности не несет.

Если хочется не только красоты, но и вкуса, то в лесах уже начали появляться сморчки. Мы писали, где их можно найти прямо сейчас.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Грибы#Экзотические грибы
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