Новосибирск не попал в лидеры по качеству жизни. Что с нами не так?

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
При этом Новосибирск нельзя отнести и к аутсайдерам, город вошел в категорию городов с «достаточно высоким качеством жизни».
Главными проблемами Новосибирска, негативно влияющими на качество жизни, стали (идут в порядке значимости):
1. Экология;
2. Культура;
3. Конфликты в обществе (судебные разбирательства, конфликты с банками и страховщиками, жалобы);
4. Состояние дорог;
5. Деструктивное поведение;
В список главных проблем Новосибирска не вошли: условия ведения бизнеса, работа предприятий ЖКХ, медицина, доступность жилья, образование, культура.
Лидером рейтинга стал Грозный (75,6 балла), на втором месте с небольшим отрывом идет Москва (75,2).