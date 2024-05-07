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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Новосибирск не попал в лидеры по качеству жизни. Что с нами не так?

Новосибирск не попал в лидеры по качеству жизни. Что с нами не так?

7 мая 2024, 07:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Финансовый университет при правительстве РФ обнародовал рейтинг качества жизни в городах РФ в начале 2024-го. Столица Сибири расположилась на 31 месте, получив в сумме 60 баллов из 100 возможных.

При этом Новосибирск нельзя отнести и к аутсайдерам, город вошел в категорию городов с «достаточно высоким качеством жизни».

Главными проблемами Новосибирска, негативно влияющими на качество жизни, стали (идут в порядке значимости):

1. Экология;

2. Культура;

3. Конфликты в обществе (судебные разбирательства, конфликты с банками и страховщиками, жалобы);

4. Состояние дорог;

5. Деструктивное поведение;

В список главных проблем Новосибирска не вошли: условия ведения бизнеса, работа предприятий ЖКХ, медицина, доступность жилья, образование, культура.

Лидером рейтинга стал Грозный (75,6 балла), на втором месте с небольшим отрывом идет Москва (75,2).

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#Алёна Рогонова#Экономика#Экология#Новосибирск#Рейтинг#Конфликт#Города
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