Полицейский открыл канал мигрантов в Новосибирск и получил тюремный срок

Сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД РФ Андрей Ражев организовал канал мигрантов, которые приезжали в Новосибирскую область нелегально. Также он получил 900 тысяч рублей за то, что «закрывал глаза» на сотрудников кафе в Железнодорожном районе, работающих без трудового разрешения.