Полицейский открыл канал мигрантов в Новосибирск и получил тюремный срок

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД РФ Андрей Ражев организовал канал мигрантов, которые приезжали в Новосибирскую область нелегально. Также он получил 900 тысяч рублей за то, что «закрывал глаза» на сотрудников кафе в Железнодорожном районе, работающих без трудового разрешения.
Ражеву дали 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Его подельники Ренат Безуглов, Айжан Бейшенбаева и Махабат Мадрахимова получили по три года условно и штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.