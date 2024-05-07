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Полицейский открыл канал мигрантов в Новосибирск и получил тюремный срок

Полицейский открыл канал мигрантов в Новосибирск и получил тюремный срок

7 мая 2024, 08:05
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
7 мая суд вынес приговор за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента региона.

Сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД РФ Андрей Ражев организовал канал мигрантов, которые приезжали в Новосибирскую область нелегально. Также он получил 900 тысяч рублей за то, что «закрывал глаза» на сотрудников кафе в Железнодорожном районе, работающих без трудового разрешения.

Ражеву дали 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Его подельники Ренат Безуглов, Айжан Бейшенбаева и Махабат Мадрахимова получили по три года условно и штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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