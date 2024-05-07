Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень

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Глава государства принесет присягу, возложив свою правую руку на Конституцию. Текст присяги прописан в 82-й статье главного закона РФ. В ней президент клянется охранять права человека, служить народу и защищать безопасность страны. Жители Новосибирской области смогут увидеть церемонию в прямом эфире на федеральных каналах.
Инаугурация повторяется по одному сценарию каждый год, начиная с 1996-го. Предыдущая инаугурация Путина прошла ровно шесть лет назад, в 2018 году.
После вступления президента в должность из пушек сделают 30 выстрелов в честь главнокомандующего ВС РФ. Затем пройдет парад Президентского полка.
После вступления в должность президента правительство уходит в отставку. Глава государства назначает временного премьер-министра, который предлагает кандидатуры министров.