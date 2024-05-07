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Пятую инаугурацию Владимира Путина новосибирцы смогут увидеть в прямом эфире

Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень

7 мая 2024, 05:00
Фото: 1MI

Пятую инаугурацию Владимира Путина новосибирцы смогут увидеть в прямом эфире

В полдень 7 мая пройдет торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ. Инаугурация по многолетней традиции пройдет в Большом Кремлевском дворце, куда съедутся представители высшей власти.

Глава государства принесет присягу, возложив свою правую руку на Конституцию. Текст присяги прописан в 82-й статье главного закона РФ. В ней президент клянется охранять права человека, служить народу и защищать безопасность страны. Жители Новосибирской области смогут увидеть церемонию в прямом эфире на федеральных каналах.

Инаугурация повторяется по одному сценарию каждый год, начиная с 1996-го. Предыдущая инаугурация Путина прошла ровно шесть лет назад, в 2018 году.

После вступления президента в должность из пушек сделают 30 выстрелов в честь главнокомандующего ВС РФ. Затем пройдет парад Президентского полка.

После вступления в должность президента правительство уходит в отставку. Глава государства назначает временного премьер-министра, который предлагает кандидатуры министров.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Выборы президента 2024#Владимир Путин#Присяга#Инаугурация
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