Работу со скандальным Кологривым опровергли в Минкульте Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В Новосибирске пока не планируется никаких съемок фильмов с участием уроженца города, актера Никиты Кологривого, об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры сообщает Оm1.ru. В ведомстве также уточнили, что в ближайшей перспективе никаких мероприятий с данным актером также не предвидится.
В марте Кологривый приезжал в родной город на фестиваль «Семейные традиции», но после него прогремел на всю стану благодаря устроенному в баре дебошу. Перед скандалом он успел заявить, что намерен заняться съемками кинокартины про «ученых Академгородка».
В то же время актер заявил, что в Новосибирской области кинематографа нет, и молодые таланты вынуждены переезжать в другие города. Но по мнению Кологривого, в столице Сибири имеется «потенциал и ресурсы». В частности, наладить производство фильмов поможет факт существования известных театров.