Работу со скандальным Кологривым опровергли в Минкульте Новосибирской области

В Новосибирске пока не планируется никаких съемок фильмов с участием уроженца города, актера Никиты Кологривого, об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры сообщает Оm1.ru. В ведомстве также уточнили, что в ближайшей перспективе никаких мероприятий с данным актером также не предвидится.