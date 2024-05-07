atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Работу со скандальным Кологривым опровергли в Минкульте Новосибирской области

Работу со скандальным Кологривым опровергли в Минкульте Новосибирской области

7 мая 2024, 04:46
Фото: 1MI
В министерстве культуры Новосибирской области опровергли факт существования каких-либо совместных проектов со скандальным актером.

В Новосибирске пока не планируется никаких съемок фильмов с участием уроженца города, актера Никиты Кологривого, об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры сообщает Оm1.ru. В ведомстве также уточнили, что в ближайшей перспективе никаких мероприятий с данным актером также не предвидится.

В марте Кологривый приезжал в родной город на фестиваль «Семейные традиции», но после него прогремел на всю стану благодаря устроенному в баре дебошу. Перед скандалом он успел заявить, что намерен заняться съемками кинокартины про «ученых Академгородка».

В то же время актер заявил, что в Новосибирской области кинематографа нет, и молодые таланты вынуждены переезжать в другие города. Но по мнению Кологривого, в столице Сибири имеется «потенциал и ресурсы». В частности, наладить производство фильмов поможет факт существования известных театров.

«Не про содержанок»: Никита Кологривый снимет фильм про новосибирского ученого
Узнать подробнее
Читайте также:
Миллион рублей задолжал налоговой актер из Новосибирска КологривыйЯнковский впервые заступился за Кологривого и похвалил талант новосибирцаЗвезда «Физрука» взял на поруки хулигана Никиту Кологривого
#Юрий Фомиченко#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Скандал#Минкульт#Актер#Съемки фильма
Подпишитесь
Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень
Сегодня, 05:00
Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
Сегодня, 04:08
Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска
Сегодня, 03:21
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
Вчера, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
Вчера, 05:42
"