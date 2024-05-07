Режим работы изменил 9 мая Новосибирский метрополитен

9 мая в 10 утра на площади Ленина начнется парад Победы. Ранее мы сообщали, что в нем впервые участвует женский расчет МЧС. Вечером 7 мая на дорогах Новосибирска возможно затруднения движения из-за перекрытий, связанных с репетицией шествия. Первая репетиция хотя и прошла в выходной — 4 мая, но всё равно вызвала неодобрение со стороны водителей.