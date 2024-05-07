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Режим работы изменил 9 мая Новосибирский метрополитен

Режим работы изменил 9 мая Новосибирский метрополитен

7 мая 2024, 12:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
9 мая в честь праздника Новосибирский метрополитен будет работать дольше обычного — на час, проинформировали в пресс-службе подземки.

Выходы на станции «Площадь Ленина» будут действовать до часу ночи 10 мая. На остальных станциях с полуночи оставят по одному выходу.

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9 мая в 10 утра на площади Ленина начнется парад Победы. Ранее мы сообщали, что в нем впервые участвует женский расчет МЧС. Вечером 7 мая на дорогах Новосибирска возможно затруднения движения из-за перекрытий, связанных с репетицией шествия. Первая репетиция хотя и прошла в выходной — 4 мая, но всё равно вызвала неодобрение со стороны водителей.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Метро#9 мая#Станция#Новосибирское метро
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