Скончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Авария, в которой пострадал пожилой пешеход, произошла накануне вечером в Новосибирской области. Момент ДТП попал в объектив камер. При ударе пенсионер получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Попытки врачей помочь не увенчались успехом. Через несколько часов мужчина скончался.
Наезд на пожилого мужчину по улице Ломоносова совершил 17-летний водитель. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне «зебры». В настоящее время все обстоятельства выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.