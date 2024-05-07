Скончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской области

Авария, в которой пострадал пожилой пешеход, произошла накануне вечером в Новосибирской области. Момент ДТП попал в объектив камер. При ударе пенсионер получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Попытки врачей помочь не увенчались успехом. Через несколько часов мужчина скончался.