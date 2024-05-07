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Скончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской области

Скончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской области

7 мая 2024, 01:23
Фото: 1MI
С места ДТП 73-летнего пострадавшего увезли в больницу, где он скончался, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Авария, в которой пострадал пожилой пешеход, произошла накануне вечером в Новосибирской области. Момент ДТП попал в объектив камер. При ударе пенсионер получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Попытки врачей помочь не увенчались успехом. Через несколько часов мужчина скончался.

Наезд на пожилого мужчину по улице Ломоносова совершил 17-летний водитель. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне «зебры». В настоящее время все обстоятельства выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#ДТП#Авария
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