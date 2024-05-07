Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура

Она уже писала заявление в полицию, то же самое сделала и мама другого пострадавшего мальчика. Родители агрессора жалобы игнорируют и твердят, что дети сами сумеют разобраться. Они утверждают, что одноклассники сами «достают» их сына и буквально травят его.