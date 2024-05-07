atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура

Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура

7 мая 2024, 04:08
Фото: 1MI
Мать ученика одной из школ Заельцовского района Новосибирска пожаловалась на мальчика, «отрабатывающего приемы боевых искусств» на третьеклассниках, прокуратура начала проверку, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку по сообщению в средствах массовой информации о постоянных избиениях школьников их одноклассником, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. О постоянной агрессии со стороны ученика третьего класса сообщила мама одного из пострадавших.

По словам женщины, мальчик начал вести себя неадекватно с самого первого класса. Ситуацию усугубило то, что родители отдали ребенка в клуб боевых искусств, и он сейчас предпочитает «отрабатывать приемы» на более слабых соучениках.

Она уже писала заявление в полицию, то же самое сделала и мама другого пострадавшего мальчика. Родители агрессора жалобы игнорируют и твердят, что дети сами сумеют разобраться. Они утверждают, что одноклассники сами «достают» их сына и буквально травят его.

Последний случай, по словам сибирячки, произошел на минувшей неделе. После нескольких ударов по голове врачи подозревают у ее сына сотрясение головного мозга, пишет «Прецедент».

Читайте также:
Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр НовосибирскаСкончался пенсионер, сбитый 17-летним водителем без прав в Новосибирской областиМигрант с ножом напал на православный храм в Новосибирске: один человек ранен
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Школьники#Прокуратура#Избиение#Агрессия
Подпишитесь
Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень
Сегодня, 05:00
Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска
Сегодня, 03:21
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
Вчера, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
Вчера, 05:42
"