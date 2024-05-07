Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку по сообщению в средствах массовой информации о постоянных избиениях школьников их одноклассником, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. О постоянной агрессии со стороны ученика третьего класса сообщила мама одного из пострадавших.
По словам женщины, мальчик начал вести себя неадекватно с самого первого класса. Ситуацию усугубило то, что родители отдали ребенка в клуб боевых искусств, и он сейчас предпочитает «отрабатывать приемы» на более слабых соучениках.
Она уже писала заявление в полицию, то же самое сделала и мама другого пострадавшего мальчика. Родители агрессора жалобы игнорируют и твердят, что дети сами сумеют разобраться. Они утверждают, что одноклассники сами «достают» их сына и буквально травят его.
Последний случай, по словам сибирячки, произошел на минувшей неделе. После нескольких ударов по голове врачи подозревают у ее сына сотрясение головного мозга, пишет «Прецедент».