Тромб величиной с грецкий орех достали из ноги пациента новосибирские врачи

Странный синдром никак не проходил, и мужчина решился пойти к врачу. Обследование показало, что виной всему аневризма подколенной артерии — заболевание встречается нечасто. Оно может быть врожденным, но способно появиться и от манеры сидеть, положив ногу на ногу.