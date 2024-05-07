Тромб величиной с грецкий орех достали из ноги пациента новосибирские врачи

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Странный синдром никак не проходил, и мужчина решился пойти к врачу. Обследование показало, что виной всему аневризма подколенной артерии — заболевание встречается нечасто. Оно может быть врожденным, но способно появиться и от манеры сидеть, положив ногу на ногу.
Тромбы почти полностью закрыли сосуд, его диаметр был увеличен в четыре раза. Был риск разрыва аневризмы, острой ишемии, которая могла привести к ампутации ноги.
В Центре Мешалкина пациенту провели аневризмэктомию с последующим протезированием пострадавшей артерии собственной веной. Извлеченный тромб по своим размерам оказался сопоставим с грецким орехом.
Пациента выписали через 10 дней после операции, с ним всё хорошо.