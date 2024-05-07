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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тромб величиной с грецкий орех достали из ноги пациента новосибирские врачи

Тромб величиной с грецкий орех достали из ноги пациента новосибирские врачи

7 мая 2024, 12:34
Фото: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е. Н. Мешалкина»
64-летний житель Республики Алтай долго не мог понять, что с ним происходит. У пожилого мужчины постоянно мерзли ноги в любую погоду. О спасении пациента с непростым случаем рассказали в Центре Мешалкина.

Странный синдром никак не проходил, и мужчина решился пойти к врачу. Обследование показало, что виной всему аневризма подколенной артерии — заболевание встречается нечасто. Оно может быть врожденным, но способно появиться и от манеры сидеть, положив ногу на ногу.

Тромбы почти полностью закрыли сосуд, его диаметр был увеличен в четыре раза. Был риск разрыва аневризмы, острой ишемии, которая могла привести к ампутации ноги.

В Центре Мешалкина пациенту провели аневризмэктомию с последующим протезированием пострадавшей артерии собственной веной. Извлеченный тромб по своим размерам оказался сопоставим с грецким орехом.

Пациента выписали через 10 дней после операции, с ним всё хорошо.

Врачи во время операцииВрачи во время операции
Врачи во время операции
Фото: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е. Н. Мешалкина»
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Пациенты#Врачи#Операция#Клиника#Центр Мешалкина
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