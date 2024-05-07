Ученые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 лет

Ученые Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что после последнего взрыва Земля оказалась в облаке космической плазмы, которое может оказывать воздействие на работу космических аппаратов находящихся на орбите. Кроме того, в эти периоды метеочувствительные люди чаще обращаются к врачам.