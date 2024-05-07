Ученые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 лет

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Как пишет newkhakasiya.online, область наибольшего выхода плазмы находилась в северном полушарии звезды. Поскольку солнечная активность влияет на нашу планету, то на фоне последнего выброса даже жители южных широт могли увидеть ночью полярные сияния, если не мешают облака.
Также отмечается, что 6 мая жители Ленинградской области, Подмосковья и не только наблюдали в небе красное свечение.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что после последнего взрыва Земля оказалась в облаке космической плазмы, которое может оказывать воздействие на работу космических аппаратов находящихся на орбите. Кроме того, в эти периоды метеочувствительные люди чаще обращаются к врачам.
Эксперты отмечают, что каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности. Как раз очередной максимум ожидается в 2024 и 2025 годах.