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Ученые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 лет

Ученые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 лет

7 мая 2024, 15:44
Астрофизики сообщили, что шестого мая 2024 года на Солнце произошла мощная вспышка мощностью Х4,5. Известно, что подобные по силе вспышки наблюдались на Солнце четыре раза за последнее десятилетие.

Как пишет newkhakasiya.online, область наибольшего выхода плазмы находилась в северном полушарии звезды. Поскольку солнечная активность влияет на нашу планету, то на фоне последнего выброса даже жители южных широт могли увидеть ночью полярные сияния, если не мешают облака.

Также отмечается, что 6 мая жители Ленинградской области, Подмосковья и не только наблюдали в небе красное свечение.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что после последнего взрыва Земля оказалась в облаке космической плазмы, которое может оказывать воздействие на работу космических аппаратов находящихся на орбите. Кроме того, в эти периоды метеочувствительные люди чаще обращаются к врачам.

Эксперты отмечают, что каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности. Как раз очередной максимум ожидается в 2024 и 2025 годах.

#Общество
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