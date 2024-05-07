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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:07

В СИЗО отправили мигранта за попытку убить охранника храма в Новосибирске

В СИЗО отправили мигранта за попытку убить охранника храма в Новосибирске

7 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI
Суд Калининского района заключил под стражу подростка, который напал с ножом на охранника Храм в честь иконы Божией Матери в Новосибирске. Обвиняемый пробудет под стражей до 3 июля, сообщили в Управлении судебного департамента.

Гражданина Киргизии обвиняют в покушении на убийство. Напомним, днем 3 мая подросток три раза ударил ножом по голове и шее охранника храма. Действия квалифицировали «по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти».

Инцидент произошел возле входа в храм на улице Богдана Хмельницкого.

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Как рассказывали очевидцы, лицо нападавшего скрывала маска, он пытался ворваться в помещение храма, но его остановил охранник. Мужчина получил травмы во время схватки. Нападавшему 16 лет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Покушение на убийство#Храм
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