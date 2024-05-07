В СИЗО отправили мигранта за попытку убить охранника храма в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Гражданина Киргизии обвиняют в покушении на убийство. Напомним, днем 3 мая подросток три раза ударил ножом по голове и шее охранника храма. Действия квалифицировали «по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти».
Инцидент произошел возле входа в храм на улице Богдана Хмельницкого.
Как рассказывали очевидцы, лицо нападавшего скрывала маска, он пытался ворваться в помещение храма, но его остановил охранник. Мужчина получил травмы во время схватки. Нападавшему 16 лет.