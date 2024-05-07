В судебном деле новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова поставлена точка

Не согласны с с этим были также родные и знакомые погибшего в апреле 2020 года Алексея Хребтова. Следствие установило, что в ночь своей гибели блогер Гомзяков пришел в гости к знакомому лишь по переписке в соцсетях рекламисту Хребтову. Мужчины выпивали, а процесс застолья транслировали в интернете.