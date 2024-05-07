В судебном деле новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова поставлена точка

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Кемерово восьмой кассационный суд в понедельник, 6 мая принял решение оставить в силе оправдательный приговор новосибирцу Анатолия Гомзякову, обвиненного в убийстве собутыльника. До этого суд присяжных трижды признавал известного тревел-блогера невиновным, но прокуратура это решение раз за разом обжаловала.
Не согласны с с этим были также родные и знакомые погибшего в апреле 2020 года Алексея Хребтова. Следствие установило, что в ночь своей гибели блогер Гомзяков пришел в гости к знакомому лишь по переписке в соцсетях рекламисту Хребтову. Мужчины выпивали, а процесс застолья транслировали в интернете.
Проснувшийся глубокой ночью Гомзяков своего нового приятеля в квартире не обнаружил, и отправился домой. Утром тело Хребтова нашли под окнами многоэтажного дома — каким-то образом он упал с 24 этажа.
Анатолий Гомзяков был задержан, а после обвинен в убийстве. Около полутора лет он провел в СИЗО, но затем был выпущен под подписку о невыезде. Блогер ходатайствовал о суде присяжных, который трижды признавал его невиновным, в ноябре минувшего года это решение подтвердил Новосибирский областной суд.