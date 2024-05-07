Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска

Кроме того, по данным источника Atas.Info в областном правительстве, работой Анны Терешковой в муниципалитете доволен губернатор Андрей Травников. В свое время даже ходили разговоры о ее возможном переходе в областное правительство, но, по словам собеседника редакции из здания на Красном проспекте, 18, это были не более, чем слухи.