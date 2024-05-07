Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска

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Вице-мэр Анна Терешкова — одна из самых ярких и противоречивых фигур в мэрии Новосибирска. Жена крупного бизнесмена Дмитрия Терешкова, мать пятерых детей и бывшая владелица галереи современного искусства пришла в муниципалитет по приглашению Анатолия Локтя. Условно равноудаленная от разных политических сил, она демонстрировала достаточно независимое поведение. Мнения о ней как в политическом истеблишменте, так и среди городских активистов различаются полярно — одни едва ли не боготворят ее, другие столь же сильно высказываются негативно.
Между тем, департамент, возглавляемый Терешковой, занимается, в том числе, благоустройством, и эта работа наиболее заметна всем горожанам.
«Если мы посмотрим на предыдущий исторический период, то все, что менялось к лучшему в городе, было связано с работой ее департамента. Поэтому ее уход или наоборот, не уход, будут носить знаковый характер. Но я не вижу причин, почему она могла бы не сработается с новым мэром», — считает политолог Алексей Мазур.
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Кроме того, по данным источника Atas.Info в областном правительстве, работой Анны Терешковой в муниципалитете доволен губернатор Андрей Травников. В свое время даже ходили разговоры о ее возможном переходе в областное правительство, но, по словам собеседника редакции из здания на Красном проспекте, 18, это были не более, чем слухи.
Между тем, именно с ведомством Анны Терешковой связаны и громкие скандалы со срывом сроков благоустройства зеленых зон, раздуванием первоначальных смет, сомнительными конкурсами с закупками у одного поставщика. И этот аспект деятельности может оказаться превалирующим в принятии решения о ее дальнейшем пребывании в мэрии.