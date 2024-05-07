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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Вероятный убийца матери пяти детей арестован в Новосибирске

Вероятный убийца матери пяти детей арестован в Новосибирске

7 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI
В Новосибирске в СИЗО отправлен мужчина, которого подозревают в убийстве жены, спрятавшейся от него в селе Ярково, следует из сообщения Следственного комитета.

В Новосибирске в следственный изолятор отправлен житель Кемеровской области Константин Ж, подозреваемый в убийстве собственной супруги. В семье росло сразу пятеро детей, трое из которых были совместными, рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ранее семейная пара проживала в Кемеровской области, но муж частенько бил и жену, и ее двух сыновей, родившихся в первом браке, сообщили родные жертвы.

После 12 лет невыносимой жизни Роза К. не выдержала, собрала вещи и переехала в село Ярково Новосибирского района. Мужу удалось узнать, где прячется жена с детьми, и он неожиданно нагрянул по ее новому адресу.

Обиженная женщина мириться не хотела, и во время очередного разговора подозреваемый вдруг набросился на нее и убил ножом. После этого он нанес раны и себе.

Происшествие случилось около двух недель назад, все это время мужчина находился под стражей в больнице. Как только состояние здоровья позволило, его отправили в изолятор временного содержания, где он и будет ждать окончания расследования.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Сизо#Убийство#Жена#Кемеровская область#Ярково
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