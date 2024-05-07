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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:19

Владимир Путин в пятый раз стал президентом России

Владимир Путин в пятый раз стал президентом России

7 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI
7 мая в московском Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина.

Инаугурация стала официальным началом нового шестилетнего срока Путина на посту главы государства. Президент принес присягу на специальном экземпляре Конституции РФ в присутствии высших лиц власти.

Затем вновь избранный президент выступил с инаугурационной речью, в которой обозначил основные задачи на новый срок.

После инаугурации президента ждет благословение от Патриарха Кирилла в Благовещенском соборе.

Напомним, Путин одержал победу на выборах президента РФ, которые прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент набрал 87,28% голосов.

Пятая инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в полдень
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