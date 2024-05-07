Владимир Путин в пятый раз стал президентом России

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Инаугурация стала официальным началом нового шестилетнего срока Путина на посту главы государства. Президент принес присягу на специальном экземпляре Конституции РФ в присутствии высших лиц власти.
Затем вновь избранный президент выступил с инаугурационной речью, в которой обозначил основные задачи на новый срок.
После инаугурации президента ждет благословение от Патриарха Кирилла в Благовещенском соборе.
Напомним, Путин одержал победу на выборах президента РФ, которые прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент набрал 87,28% голосов.