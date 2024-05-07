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За гибель воспитанника начали судить персонал новосибирского детдома «Жемчужина»

За гибель воспитанника начали судить персонал новосибирского детдома «Жемчужина»

7 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI
7 мая суд Кировского района приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели воспитанника МКУ «Жемчужина», сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области.

Фигурантами по делу проходят замдиректора казенного учреждения Ольга Малеванная и администратор Ольга Шаварнаева, которая была дежурной в ту ночь. Малеванную обвиняют в превышении должностных полномочий, Шаварнаеву — в оставлении человека в опасности.

Напомним, в марте 2023-го двое воспитанников решили покинуть детский дом. Парни хотели спуститься с третьего этажа, но их «застукали», и они спрыгнули вниз. Один беглец получил перелом ноги, второй — более серьезные травмы. Как позже рассказал его друг, у него был вмят висок, выбиты зубы, изо рта шла кровь.

Ребят переместили в здание, дали только обезболивающее. Руководство не стало сообщать в полицию и вызывать скорую помощь. Вместо этого описали инцидент как падение с турника и вывих ноги. В итоге один из пострадавших скончался.

Малеванную отправили под домашний арест, Шаварнаеву отпустили под подписку о невыезде.

Очередное судебное заседание должно состояться 16 мая.

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