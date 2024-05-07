За гибель воспитанника начали судить персонал новосибирского детдома «Жемчужина»

Напомним, в марте 2023-го двое воспитанников решили покинуть детский дом. Парни хотели спуститься с третьего этажа, но их «застукали», и они спрыгнули вниз. Один беглец получил перелом ноги, второй — более серьезные травмы. Как позже рассказал его друг, у него был вмят висок, выбиты зубы, изо рта шла кровь.