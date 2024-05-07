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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Женский расчет МЧС впервые примет участие в параде Победы в Новосибирске

Женский расчет МЧС впервые примет участие в параде Победы в Новосибирске

7 мая 2024, 11:26
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
9 мая на площади Ленина пройдет торжественный парад, приуроченный к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В составе шествия пройдут участницы женского парадного расчета, это произойдет впервые, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Мужской расчет из 90 спасателей пройдет по главной площади Новосибирска в десятый раз.

85 участниц приступили к отработке строевого шага в ноябре-2023, мужчины готовились чуть меньше — с марта.

Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области

Начало парада назначено на 10 часов утра. Вечером 7 мая в городе проходит вторая по счету репетиция, из-за чего ряд улиц в центре перекрыт.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#9 мая#МЧС#Парад Победы#Репетиция парада Победы
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