Женский расчет МЧС впервые примет участие в параде Победы в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В составе шествия пройдут участницы женского парадного расчета, это произойдет впервые, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Мужской расчет из 90 спасателей пройдет по главной площади Новосибирска в десятый раз.
85 участниц приступили к отработке строевого шага в ноябре-2023, мужчины готовились чуть меньше — с марта.
Начало парада назначено на 10 часов утра. Вечером 7 мая в городе проходит вторая по счету репетиция, из-за чего ряд улиц в центре перекрыт.