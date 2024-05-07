Женский расчет МЧС впервые примет участие в параде Победы в Новосибирске

В составе шествия пройдут участницы женского парадного расчета, это произойдет впервые, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Мужской расчет из 90 спасателей пройдет по главной площади Новосибирска в десятый раз.



85 участниц приступили к отработке строевого шага в ноябре-2023, мужчины готовились чуть меньше — с марта.