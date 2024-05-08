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6-летнего малыша раздавила маршрутка в Новосибирске

8 мая 2024, 01:19
Фото: 1MI
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Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса микроавтобуса, уточнили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

В Новосибирске возле ТЦ «Река» произошла авария с участием 6-летнего ребенка. Микроавтобус, работающий на маршруте №91, сбил и проехал по юному пешеходу. Очевидцы вызвали на место медиков, характер травм в настоящее время уточняется.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в момент аварии маршрутное такси отъезжало от остановки. Ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.

Водитель автомобиля место ДТП не покидал, с сотрудниками полиции взаимодействовал, сожалея о произошедшем. Сотрудники полиции еще раз напоминают родителям о том, что важно следить за детьми, которые находятся рядом с дорогой.

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#Екатерина Боженович#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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