6-летнего малыша раздавила маршрутка в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 01:21
В Новосибирске возле ТЦ «Река» произошла авария с участием 6-летнего ребенка. Микроавтобус, работающий на маршруте №91, сбил и проехал по юному пешеходу. Очевидцы вызвали на место медиков, характер травм в настоящее время уточняется.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в момент аварии маршрутное такси отъезжало от остановки. Ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.
Водитель автомобиля место ДТП не покидал, с сотрудниками полиции взаимодействовал, сожалея о произошедшем. Сотрудники полиции еще раз напоминают родителям о том, что важно следить за детьми, которые находятся рядом с дорогой.