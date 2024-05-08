Алименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел Прилучный

Прилучный и Муцениеце зарегистрировали брак в 2011 году. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей. В 2016-м — дочь Мия. Прилучный и Зепюр Брутян официально вместе с 2022-го, через год у пары родился сын Микаэль.