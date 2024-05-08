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Алименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел Прилучный

Алименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел Прилучный

8 мая 2024, 03:30
Фото: соцсети
7 мая в один из судов Москвы поступила апелляция на решение суда, согласно которому был установлен размер выплат актера двум детям от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, информация есть на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Решение об алиментах суд вынес 24 апреля. Тогда иск бывшей супруги актера был удовлетворен, но не полностью. Сейчас Прилучный намерен добиться отмены постановления суда.

Подробности не раскрывают, поскольку это закрытый судебный процесс.

Прилучный и Муцениеце зарегистрировали брак в 2011 году. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей. В 2016-м — дочь Мия. Прилучный и Зепюр Брутян официально вместе с 2022-го, через год у пары родился сын Микаэль.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Алименты#Апелляция#Павел Прилучный
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