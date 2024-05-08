Байкершу на мосту сбили автомобилем в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В Новосибирске в среду, 8 мая, водитель китайского автомобиля Haval сбил управлявшую мотоциклом Kawasaki женщину. Родившаяся в 1990 году мотоциклистка была оперативно доставлена в ближайшую больницу, рассказали в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.
На данный момент известно, что участники дорожно-транспортного происшествия двигались по мосту в направлении левого берега Оби. Когда они почти миновали мост, водитель легкового автомобиля начал перестраиваться в другой ряд и сшиб мотоцикл.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, назначено административное расследование, состояние травмированной мотолюбительницы уточняется.