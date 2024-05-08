Часть автобусов и маршруток в Новосибирске поменяют схему движения

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Ленинском районе Новосибирска с 15 мая и до 15 сентября будет закрыто движение по улице Пархоменко. Проезд транспорта будет запрещен на участке от улицы Пермской до улицы Троллейной, сообщили в пресс-центре мэрии.
Автобусы № 5, 12, 43 и 60 смогут объехать закрытый участок по улицам Пермской, Демьяновской и Троллейной, но учитывая направление поездки. По такому же принципу будет ходить и маршрутное такси № 63.
В пресс-центре уточнили, что в этот период сотрудники Новосибирской теплосетевой компании будут реконструировать проходящую под землей теплосеть и устанавливать новое оборудование.