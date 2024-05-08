atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Часть автобусов и маршруток в Новосибирске поменяют схему движения

Часть автобусов и маршруток в Новосибирске поменяют схему движения

8 мая 2024, 04:25
Фото: atas.info
В Новосибирске до сентября из-за реконструкции теплосети закроют движение по участку улицы Пархоменко, поэтому несколько городских автобусов и маршруток вынуждены изменить привычный маршрут, следует из сообщения мэрии.

В Ленинском районе Новосибирска с 15 мая и до 15 сентября будет закрыто движение по улице Пархоменко. Проезд транспорта будет запрещен на участке от улицы Пермской до улицы Троллейной, сообщили в пресс-центре мэрии.

Автобусы № 5, 12, 43 и 60 смогут объехать закрытый участок по улицам Пермской, Демьяновской и Троллейной, но учитывая направление поездки. По такому же принципу будет ходить и маршрутное такси № 63.

В пресс-центре уточнили, что в этот период сотрудники Новосибирской теплосетевой компании будут реконструировать проходящую под землей теплосеть и устанавливать новое оборудование.

Читайте также:
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетикиМэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопатуДополнительный транспорт будет развозить новосибирцев вечером 9 мая
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Реконструкция#Автобусы#Теплосеть#Маршрутки
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Сегодня, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
Вчера, 04:08
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
6 мая, 05:42
"