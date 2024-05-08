Дороги до памятников ВОВ отремонтируют в Новосибирске

В парке Березовая роща находится памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы войны. Путь к монументу пролегает по улице Гоголя, здесь восстановят около 2 км дорожного покрытия. Сам памятник реконструировали в 2020 году.