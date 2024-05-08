Дороги до памятников ВОВ отремонтируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 07:55
В парке Березовая роща находится памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы войны. Путь к монументу пролегает по улице Гоголя, здесь восстановят около 2 км дорожного покрытия. Сам памятник реконструировали в 2020 году.
В Тимирязевском сквере расположены два мемориала — в честь 65-летия и 70-летия Победы в ВОВ. Отремонтируют 1 км улицы Дачная.
В Павловском сквере стоит памятник воину-победителю. Здесь отремонтируют ведущую к скверу улицу 25 лет Октября.
Реализация нацпроекта в регионе находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.