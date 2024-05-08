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Дороги до памятников ВОВ отремонтируют в Новосибирске

Дороги до памятников ВОВ отремонтируют в Новосибирске

8 мая 2024, 06:37
Фото: 1MI, правительство Новосибирской области
В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске отремонтируют дороги, ведущим к значимым памятникам героям Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-служба правительства региона.

В парке Березовая роща находится памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы войны. Путь к монументу пролегает по улице Гоголя, здесь восстановят около 2 км дорожного покрытия. Сам памятник реконструировали в 2020 году.

В Тимирязевском сквере расположены два мемориала — в честь 65-летия и 70-летия Победы в ВОВ. Отремонтируют 1 км улицы Дачная.

В Павловском сквере стоит памятник воину-победителю. Здесь отремонтируют ведущую к скверу улицу 25 лет Октября.

Реализация нацпроекта в регионе находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Регион выделит дополнительные деньги на ремонт дорог в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Памятник
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