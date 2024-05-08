Гитаристы хотят поставить рекорд России на пляже новосибирского Академгородка

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Музыкантов Новосибирска и соседних городов приглашают принять участие в установлении рекорда России по самому массовому исполнению трех песен на акустических гитарах. Как сообщили организаторы акции «Самомаевка-2024», уникальный флешмоб назначен на 18 мая.
В минувшем году подобная акция действительно прогремела на всю страну. Тогда около сотни людей с гитарами вместе сыграли и хором исполнили известную песню Егора Летова «Все идет по плану».
Новый флешмоб также пройдет на Центральном пляже Академгородка, но его организаторы заявили о намерении собрать уже не менее двухсот музыкантов. Сейчас в паблике «Самомаевки» в ВК идет голосование по выбору трех композиций для флешмоба.
В числе вариантов — всем известные песни групп «Агата Кристи», «Чайф», «Алиса», «Кино», «Ария» и многих других. В то же время некоторые участники предлагают снова спеть хит Летова, но в два раза громче.
В нынешнем году потенциальным участникам флешмоба предлагается заплатить денежный сбор в 500 рублей. На эти день планируется нанять охрану и арендовать аппаратуру для концерта, который состоится сразу после акции «Самомаевка-2024»