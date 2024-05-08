atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Гитаристы хотят поставить рекорд России на пляже новосибирского Академгородка

Гитаристы хотят поставить рекорд России на пляже новосибирского Академгородка

8 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI
В Академгородке Новосибирска пройдет флешмоб, в ходе которого две сотни гитаристов одновременно исполнят три песни, сообщили организаторы акции «Самомаевка-2024».

Музыкантов Новосибирска и соседних городов приглашают принять участие в установлении рекорда России по самому массовому исполнению трех песен на акустических гитарах. Как сообщили организаторы акции «Самомаевка-2024», уникальный флешмоб назначен на 18 мая.

В минувшем году подобная акция действительно прогремела на всю страну. Тогда около сотни людей с гитарами вместе сыграли и хором исполнили известную песню Егора Летова «Все идет по плану».

Новый флешмоб также пройдет на Центральном пляже Академгородка, но его организаторы заявили о намерении собрать уже не менее двухсот музыкантов. Сейчас в паблике «Самомаевки» в ВК идет голосование по выбору трех композиций для флешмоба.

В числе вариантов — всем известные песни групп «Агата Кристи», «Чайф», «Алиса», «Кино», «Ария» и многих других. В то же время некоторые участники предлагают снова спеть хит Летова, но в два раза громче.

В нынешнем году потенциальным участникам флешмоба предлагается заплатить денежный сбор в 500 рублей. На эти день планируется нанять охрану и арендовать аппаратуру для концерта, который состоится сразу после акции «Самомаевка-2024»

Читайте также:
В телешоу «Моя жена рулит» поучаствовала семейная пара из НовосибирскаНесколько патриотических акций в честь 9 Мая проходят в Новосибирской областиУченые зафиксировали одну из самых сильных вспышек на Солнце за 10 лет
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Академгородок#Акция#Пляж#Флешмоб#Гитаристы#Рекорд России
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
Сегодня, 10:16
Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска
Сегодня, 06:56
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Сегодня, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"