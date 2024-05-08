Гитаристы хотят поставить рекорд России на пляже новосибирского Академгородка

Новый флешмоб также пройдет на Центральном пляже Академгородка, но его организаторы заявили о намерении собрать уже не менее двухсот музыкантов. Сейчас в паблике «Самомаевки» в ВК идет голосование по выбору трех композиций для флешмоба.