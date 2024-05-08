Исаевич оценил участие МСП в развитии экономики предложения

Доля выданных кредитов предприятиям МСП в общем объеме кредитов в прошлом году увеличилась до 21%, превысив показатель 2020 года на 11% (тогда доля выданных малому и среднему предпринимательству кредитов составляла 10%), сообщает РИА Новости. Исаевич подчеркнул, что количество кредитов для малого и среднего бизнеса увеличилось на 72%. Кроме того, по итогам прошлого года на МСП пришлось 92% всех выданных кредитов, что свидетельствует о стремлении данного сегмента предпринимательства к развитию и масштабированию.