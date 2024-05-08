Исаевич оценил участие МСП в развитии экономики предложения

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По его словам, каждый второй рубль в секторах экономики предложения вносят предприятия малого и среднего бизнеса.
Доля выданных кредитов предприятиям МСП в общем объеме кредитов в прошлом году увеличилась до 21%, превысив показатель 2020 года на 11% (тогда доля выданных малому и среднему предпринимательству кредитов составляла 10%), сообщает РИА Новости. Исаевич подчеркнул, что количество кредитов для малого и среднего бизнеса увеличилось на 72%. Кроме того, по итогам прошлого года на МСП пришлось 92% всех выданных кредитов, что свидетельствует о стремлении данного сегмента предпринимательства к развитию и масштабированию.
Исаевич также отметил, что государственная система кредитно-гарантийной поддержки стала более автоматизированной и упрощенной за последние годы. Почти каждый третий кредит в областях, способствующих экономическому развитию и созданию рабочих мест, покрыт господдержкой.
Для данного сегмента бизнеса действуют различные льготные программы кредитования и поручительства Национальной гарантийной системы. Гарантийная поддержка обеспечивает возможность малым и средним предприятиям получить финансирование без достаточной залоговой массы. Таким образом, государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая необходимыми ресурсами сегмент малого и среднего предпринимательства.
Исаевич добавил, что основную роль в развитии экономики предложения отводят высокопроизводительным отраслям, к которым относятся обработка, информационные технологии, туризм, а также малым технологическим компаниям. Поэтому на этих отраслях нужно сосредоточить наиболее ресурсоемкие меры поддержки.
Генеральный директор Корпорации МСП добавил, что сейчас уже реализуются отраслевые программы льготного кредитования, направленные на инвестиционные цели.
День национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» 8 мая. Мероприятие посвящено перспективам развития разных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия власти и предпринимателей.