Кредитное рабство оказалось нежеланным для жителей Новосибирской области

Впрочем, такое положение остается и в остальных субъектах Сибирского федерального округа. Например, за тот же период объем обладателей кредиток в Иркутской области увеличился только на 2,3%, а в Омской — на 1,1% (40,6 и 32,7 тысяч штук соответственно).