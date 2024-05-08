Кредитное рабство оказалось нежеланным для жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Жители Новосибирской области достаточно неохотно получают банковские карты с кредитными средствами: в марте количество таких карт по сравнению с февралем увеличилось лишь на 0,9% и составило 45,5 тысяч штук, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
Впрочем, такое положение остается и в остальных субъектах Сибирского федерального округа. Например, за тот же период объем обладателей кредиток в Иркутской области увеличился только на 2,3%, а в Омской — на 1,1% (40,6 и 32,7 тысяч штук соответственно).
В Кемеровской области и вовсе количество получивших кредитные карты снизилось на 0,6%.
Самое же большое количество получателей кредитных карт в марте зафиксировано в Москве (159,4 тысячи). Это на 6,9% больше, нежели месяцем ранее.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже в сегодняшней непростой экономической ситуации жители России весьма активно берут потребительские кредиты, сохраняя в этом плане активность.