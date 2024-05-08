Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
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Updated Сегодня, 02:03
Максим Кудрявцев решил лично проверить, как убирают улицы Новосибирска. О результатах рейда мэр сообщил подписчикам своего телеграм-канале. Оказалось, что качество уборки оставляет желать лучшего.
У нового мэра были замечания и к грязным дорогам, и к мешкам мусора, которые остались после субботников. Заметил он и несанкционированные свалки. Максим Кудрявцев даже выразил желание самостоятельно взяться за лопату, чтобы сделать город чище.
Мэр прошелся по улицам и дворам Октябрьского округа вместе с главой Александром Колмаковым. Также они осмотрели частный сектор, но и там ситуация оказалась не лучше.
Если у вас есть замечания по уборке улиц, отправляйте фото и видео в редакцию.