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Хаусмэна признали виновным в краже в особо крупном размере

Миллион рублей из-под матраса гостя стащил сотрудник гостиницы в Новосибирске

8 мая 2024, 03:13
Фото: 1MI
Хаусмэна признали виновным в краже в особо крупном размере
Бывшего сотрудника гостиничного комплекса отправили в колонию за кражу крупной суммы денег у постояльца, сообщили в региональной прокуратуре.

К полутора годам колонии общего режима приговорил Железнодорожный суд Новосибирска экс-сотрудника гостиницы «Азимут». Установлено, что летом прошлого года 24-летний мужчина во время уборки в номере обнаружил, что гость спрятал под матрасом на кровати сумку с 980 тысячами рублей.

Деньги уборщик из сумки забрал и пустился в бега, однако скоро был задержан полицейскими. Всю сумму мужчина пострадавшему возместил.

Впрочем, незадачливому уборщику далеко, например, до бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». На двоих они украли у предприятия более 200 млн рублей и теперь дожидаются решения суда в СИЗО.

Ранее мы рассказывали о том, что один из онлайн-сервисов для путешественников назвал топ-10 самых популярных отелей в Новосибирске. И «Азимут» входит в эту десятку.

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#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Кража#Гостиница
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