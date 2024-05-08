Миллион рублей из-под матраса гостя стащил сотрудник гостиницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
К полутора годам колонии общего режима приговорил Железнодорожный суд Новосибирска экс-сотрудника гостиницы «Азимут». Установлено, что летом прошлого года 24-летний мужчина во время уборки в номере обнаружил, что гость спрятал под матрасом на кровати сумку с 980 тысячами рублей.
Деньги уборщик из сумки забрал и пустился в бега, однако скоро был задержан полицейскими. Всю сумму мужчина пострадавшему возместил.
Впрочем, незадачливому уборщику далеко, например, до бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». На двоих они украли у предприятия более 200 млн рублей и теперь дожидаются решения суда в СИЗО.
Ранее мы рассказывали о том, что один из онлайн-сервисов для путешественников назвал топ-10 самых популярных отелей в Новосибирске. И «Азимут» входит в эту десятку.