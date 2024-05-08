На отмену штрафов, оформленных «не теми» приборами, надеются водители в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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По информации источника в правоохранительных органах, компании предоставляли услуги по установке автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Новосибирской области. В частности, в Черепановском, Купинском и Болотнинском районах. Однако вместо заявленного в контракте оборудования проверяющие нашли другое. По задумке, автоматический весогабаритный контроль помогает выявлять нарушителей в грузопотоке. Но что делать водителям грузовиков, которых штрафовали по измерениям «не тех» приборов? Многие все же надеются, что платить ничего не придется.
Адвокат, кандидат педагогических наук Алексей Шульга в разговоре с корреспондентом Atas.info подчеркнул: чтобы понять глубину проблемы, необходимо провести техническую экспертизу. В ходе экспертизы необходимо сравнить технические параметры оборудования, которое должно стоять по условиям контракта, и оборудования, которое в итоге было установлено.
«В случае несоответствия характеристик, все основания для административной ответственности, подлежат отмене. Но если указано, что камера действует в пределах 300 метров, а фактически установленная — в 200 метрах, то отмен штрафов быть не может. Но без технического заключения говорить сложно. Также есть нюансы. Например, законом установлены сроки обжалования решений», — говорит Алексей Шульга.
Поскольку круг возможных потерпевших не определен, дело входит в компетенцию органов прокуратуры.
«Я считаю, в дело должна вмешаться прокуратура. Это их прерогатива, когда в качестве пострадавших выступает неопределенный круг лиц. Мы не можем сказать, сколько водителей было необоснованно привлечено к административной ответственности», — подытожил эксперт.