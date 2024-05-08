На отмену штрафов, оформленных «не теми» приборами, надеются водители в Новосибирске

По информации источника в правоохранительных органах, компании предоставляли услуги по установке автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Новосибирской области. В частности, в Черепановском, Купинском и Болотнинском районах. Однако вместо заявленного в контракте оборудования проверяющие нашли другое. По задумке, автоматический весогабаритный контроль помогает выявлять нарушителей в грузопотоке. Но что делать водителям грузовиков, которых штрафовали по измерениям «не тех» приборов? Многие все же надеются, что платить ничего не придется.