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Posted 8 мая, 07:56

Published 8 мая, 07:56

Modified 8 мая, 07:58

Updated 8 мая, 07:58

Батарея

Названа дата отключения отопления в Новосибирске

8 мая 2024, 07:56
Фото: 1MI
Батарея
Батареи в жилых домах и учреждениях Новосибирска станут холодными совсем скоро, сообщили в городской мэрии.

В Новосибирске названа дата отключения отопления. Батареи станут холодными в домах и социальных учреждениях города уже с 13 мая. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Напомним, что отопительный сезон заканчивают обычно при средней температуре воздуха выше 8 градусов. В ближайшее время, как сообщают синоптики, в Новосибирской области похолодания не ожидается.

После завершения отопительного сезона будут проведены работы по гидроиспытаниям системы для ее подготовки к следующему сезону.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Погода#Отопление#Отключение#ЖКХ
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