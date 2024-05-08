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Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска

Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска

8 мая 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
В хостелах Советского района прошли мероприятия по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет, нарушителей выявили сотрудники полиции и военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону.

Пятерых иностранных граждан доставили в военкомат для постановки на учет, пишет VN.ru.

Как уточнили Atas.info в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, подобные рейды проходят регулярно.

Рейд по мигрантам провели силовики на стройках Новосибирска — кого-то отправят домой
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Ранее силовики проверили хостелы Ленинского района. По результатам мероприятий за пределы страны отправят трех иностранцев. Также выявили гражданина Казахстана, который числился в международном розыске. Его экстрадируют на родину.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты#Военкомат
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