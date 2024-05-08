Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Пятерых иностранных граждан доставили в военкомат для постановки на учет, пишет VN.ru.
Как уточнили Atas.info в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, подобные рейды проходят регулярно.
Ранее силовики проверили хостелы Ленинского района. По результатам мероприятий за пределы страны отправят трех иностранцев. Также выявили гражданина Казахстана, который числился в международном розыске. Его экстрадируют на родину.