По нацпроекту в Новосибирске ремонтируют улицу Авиастроителей

Градоначальник также отметил, что из регионального бюджета город получил дополнительно 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Кудрявцев не исключил, что к этой сумме добавятся и дополнительные субсидии, и поэтому нужно быть готовыми к расширению фронта работ.