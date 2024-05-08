Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры Новосибирска

В Новосибирске проверят соблюдение требований по перевозке пассажиров транспортной фирме, сотрудники которой стали участниками двух подряд ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние. Как сообщили Atas.info в региональном надзорном ведомстве, проверкой займутся сотрудники прокуратуры Ленинского района.