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Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры Новосибирска

Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры Новосибирска

8 мая 2024, 05:21
Фото: 1MI
Прокуратура Ленинского района Новосибирска инициировала проведение проверки требований по перевозке людей в местной транспортной компании, сообщает пресс-служба ведомства.

В Новосибирске проверят соблюдение требований по перевозке пассажиров транспортной фирме, сотрудники которой стали участниками двух подряд ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние. Как сообщили Atas.info в региональном надзорном ведомстве, проверкой займутся сотрудники прокуратуры Ленинского района.

Первый дорожный инцидент случился 2 мая: водитель автобуса № 43 по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил маму с 4-летней дочерью. Пострадавшие сейчас в больнице.

А во вторник, 7 мая, в районе остановки «Речной вокзал» мужчина, управлявший маршрутным такси № 91 наехал на мальчика шести лет. Предварительно установлено, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

В холе проверки представители прокуратуры намерены обратить особое внимание на проведение в компании медицинского осмотра шоферов перед выходом на линию, а также на предрейсовый технический осмотр транспорта.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дети#ДТП#Прокуратура#Проверка#Требования
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