Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры Новосибирска

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В Новосибирске проверят соблюдение требований по перевозке пассажиров транспортной фирме, сотрудники которой стали участниками двух подряд ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние. Как сообщили Atas.info в региональном надзорном ведомстве, проверкой займутся сотрудники прокуратуры Ленинского района.
Первый дорожный инцидент случился 2 мая: водитель автобуса № 43 по какой-то причине проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил маму с 4-летней дочерью. Пострадавшие сейчас в больнице.
А во вторник, 7 мая, в районе остановки «Речной вокзал» мужчина, управлявший маршрутным такси № 91 наехал на мальчика шести лет. Предварительно установлено, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
В холе проверки представители прокуратуры намерены обратить особое внимание на проведение в компании медицинского осмотра шоферов перед выходом на линию, а также на предрейсовый технический осмотр транспорта.