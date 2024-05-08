Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По условиям федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», секции появятся в 523 школах, еще в 30 колледжах откроют центры подготовки. Для этого приобретут больше 17 тысяч дронов. Занятия должны начаться уже в этом учебном году.
При этом Новосибирская область в программу не вошла. В Министерстве образования региона ответили, что пока новой дисциплины в новосибирских учебных заведениях ждать не стоит.
«В текущем году Новосибирская область не вошла в список регионов-участников Федеральной образовательной программы по управлению
беспилотниками», — уточнили Atas.info в Минобре.
Отметим, обучиться управлять беспилотниками в Новосибирске можно на платной основе. В аттестованных учебных заведениях очный курс обойдется в 50-60 тысяч рублей.