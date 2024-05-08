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Стало известно, появится ли в школах Новосибирска предмет по управлению дронами

Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?

8 мая 2024, 04:09
Фото: Кирилл Козлов / 1MI

Стало известно, появится ли в школах Новосибирска предмет по управлению дронами

С 1 сентября 2024 года в школах и колледжах страны стартует новая учебная программа по управлению беспилотниками, в нее включили 30 регионов. Atas.info узнал, обучат ли запускать дроны новосибирских учащихся.

По условиям федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», секции появятся в 523 школах, еще в 30 колледжах откроют центры подготовки. Для этого приобретут больше 17 тысяч дронов. Занятия должны начаться уже в этом учебном году.

При этом Новосибирская область в программу не вошла. В Министерстве образования региона ответили, что пока новой дисциплины в новосибирских учебных заведениях ждать не стоит.

«В текущем году Новосибирская область не вошла в список регионов-участников Федеральной образовательной программы по управлению
беспилотниками», — уточнили Atas.info в Минобре.

Отметим, обучиться управлять беспилотниками в Новосибирске можно на платной основе. В аттестованных учебных заведениях очный курс обойдется в 50-60 тысяч рублей.

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#Алёна Рогонова#Образование#Школа#Дрон#Колледж#Беспилотники#Обучение#БПЛА
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