Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?

По условиям федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», секции появятся в 523 школах, еще в 30 колледжах откроют центры подготовки. Для этого приобретут больше 17 тысяч дронов. Занятия должны начаться уже в этом учебном году.