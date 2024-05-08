Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Поведения автомобилиста вызвало у водителя скорой помощи сильное возмущение. Мужчина вытянул водителя «Тойоты», конфликт перешел в рукопашную фазу.
Однако из-за того, что водитель Камри не успел поставить машину на паркинг, его седан поехал дальше и врезался в попутный автомобиль.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска ответили, что личность водителя «Тойоты» устанавливают. За непредоставление преимущества автомобилю специальных служб ему грозит административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до года.
За выезд на встречную на полосу ему дополнительно грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских права до шести месяцев.