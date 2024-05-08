Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска ответили, что личность водителя «Тойоты» устанавливают. За непредоставление преимущества автомобилю специальных служб ему грозит административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до года.