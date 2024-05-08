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Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео

Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео

8 мая 2024, 10:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На Большевистской водитель автомобиля «Тойота Камри» решил схитрить и выехал на встречную полосу, чтобы объехать автомобильный поток. Но там иномарка уперлась в автомобиль скорой помощи с «мигалками», происходящее попало на камеру видеорегистратора.

Поведения автомобилиста вызвало у водителя скорой помощи сильное возмущение. Мужчина вытянул водителя «Тойоты», конфликт перешел в рукопашную фазу.

Однако из-за того, что водитель Камри не успел поставить машину на паркинг, его седан поехал дальше и врезался в попутный автомобиль.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска ответили, что личность водителя «Тойоты» устанавливают. За непредоставление преимущества автомобилю специальных служб ему грозит административный штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до года.

За выезд на встречную на полосу ему дополнительно грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских права до шести месяцев.

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