Жители Челябинской области увеличили траты на вредные привычки

Способность тех или иных привычек снять стресс, психологическая зависимость и отсутствие достаточной силы воли — ключевые причины, по которым люди продолжают курить, злоупотреблять алкоголем, сладким или фастфудом (на каждый из этих факторов указали свыше половины опрошенных). А почти каждый третий получает от этого удовольствие, в связи с чем не имеет мотивации. Физическую зависимость в качестве причины, по которой сложно избавиться от вредных привычек, назвали всего 23% респондентов. Еще 9% не видят в сигаретах, алкоголе, сладком или фастфуде никакого вреда.