Жители Челябинской области увеличили траты на вредные привычки

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Практически у каждого второго на это уходит от 5 до 15 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Абсолютное большинство признают наличие негативных последствий для здоровья в результате своего образа жизни, но полностью менять его не готовы. Стресс — ключевая причина, по которой люди продолжают придерживаться пагубных привычек.
Вредные привычки есть у большинства жителей Челябинской области (85%). Самая распространенная — отсутствие в жизни людей физической активности: 50% респондентов не делают зарядку или не занимаются фитнесом, а 35% преимущественно ведут сидячий образ жизни из-за офисной работы.
40% жителей области едят слишком много сладкого. По 25% опрошенных проводят слишком много времени за компьютером, в том числе в социальных сетях. Почти столько же (20%) курят. 15% практикуют «думскроллинг» — проводят часы за чтением негативных новостей. Каждый восьмой (13%) злоупотребляет алкоголем. 15% слишком часто пьют энергетические напитки. Еще 10% злоупотребляют фастфудом, а 3% — жесткими диетами.
Респондентам также предлагалось рассказать о своих тратах на вредные привычки за последний год. Оказалось, что в 2024 году лишь каждый седьмой опрошенный сократил их по сравнению с прошлым годом. У четверти опрошенных они остались на уровне прошлого года, тогда как у каждого второго они значительно (12%) или незначительно (47%) выросли.
На сегодняшний день большинство участников опроса (47%) тратят на вредные для здоровья продукты (фастфуд, сигареты, алкоголь и прочее) до 5 тыс. руб. в месяц. При этом у равной части опрошенных — 47% — такие расходы составляют 5-15 тыс. руб. В то же время лишь 6% респондентов тратят более крупные суммы.
Абсолютное большинство участников (94%) признают наличие вреда для своего здоровья от вредных привычек, которые стали последствием работы. 47% оценили его как незначительный, 29% — как существенный и 17% — как очень серьезный. Но изменить свой образ жизни пытается лишь каждый третий (31%). 35% только намерены заняться этим, пусть и в обозримом будущем, а 29% хотя и хотели бы полностью отказаться от вредных привычек, но морально или физически к этому не готовы.
Отсутствие физической активности является одной из главных проблем при попытках научиться здоровому образу жизни. Это подтверждает интерес HR-менеджеров к программам благополучия (well-being). В числе самых востребованных опций well-being — оплата фитнеса, организация тренировок (как минимум в онлайн-режиме) и недель здоровья. По данным нашего опроса компаний, использующих ДМС, 42% уже имеют программы well-being, а 28% планируют их разработку,» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.
Способность тех или иных привычек снять стресс, психологическая зависимость и отсутствие достаточной силы воли — ключевые причины, по которым люди продолжают курить, злоупотреблять алкоголем, сладким или фастфудом (на каждый из этих факторов указали свыше половины опрошенных). А почти каждый третий получает от этого удовольствие, в связи с чем не имеет мотивации. Физическую зависимость в качестве причины, по которой сложно избавиться от вредных привычек, назвали всего 23% респондентов. Еще 9% не видят в сигаретах, алкоголе, сладком или фастфуде никакого вреда.
Опрос показал, что почти все респонденты (95%) все же приветствуют ЗОЖ и считают, что его можно придерживаться, несмотря на наличие вредных привычек. Правда, активно выполняют полезные практики лишь 25%, тогда как почти две трети (70%) не прилагают больших усилий.
Самые распространенные варианты — снижение потребления алкоголя (59%), здоровое питание (58%), ходьба (ходить пешком в свободное время пытаются 53% из числа тех, кто положительно ответил на вопрос о том, стараются ли они придерживаться ЗОЖ), налаженный сон по 7-8 часов (42%), и снижение потребления сигарет (42%).
* Методология
Опрос проводился в мае методом онлайн-анкетирования. Респонденты — 1990 трудоустроенных россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах России.