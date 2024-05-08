atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Жители Новосибирска приобрели более 180 кг пасхальных куличей в Яндекс Лавке

Жители Новосибирска приобрели более 180 кг пасхальных куличей в Яндекс Лавке

8 мая 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
В ходе подготовки к Пасхе новосибирцы заказали более 180 килограмм куличей. Особым спросом у горожан пользовался пасхальный хлеб с цукатами, карамелью, шоколадом, ягодами и фисташками.

В день Воскресения Христова жители областного центра чаще покупали продукты для приготовления традиционных блюд. Например, покупатели заказывали творог в полтора раза чаще, чем на прошлую Пасху. Самыми популярными наполнителями для кулича в этом году стали цукаты ананаса и папайи, а также изюм. Для декора приготовленного своими руками пасхального хлеба новосибирцы предпочитали использовать кондитерский бисер, цветную посыпку и кунжут.

Для окрашивания яиц горожане чаще выбирали желтый, зеленый, красный, синий цвета. При подготовке к пасхальному дню новосибирцы также достаточно активно покупали говядину и копченую рыбу.

Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Сегодня, 02:33
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Сегодня, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Сегодня, 02:01
Третьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
Вчера, 04:08
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
6 мая, 05:42
"