Жители Новосибирска приобрели более 180 кг пасхальных куличей в Яндекс Лавке

В день Воскресения Христова жители областного центра чаще покупали продукты для приготовления традиционных блюд. Например, покупатели заказывали творог в полтора раза чаще, чем на прошлую Пасху. Самыми популярными наполнителями для кулича в этом году стали цукаты ананаса и папайи, а также изюм. Для декора приготовленного своими руками пасхального хлеба новосибирцы предпочитали использовать кондитерский бисер, цветную посыпку и кунжут.