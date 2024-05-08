Жители Новосибирска приобрели более 180 кг пасхальных куличей в Яндекс Лавке

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В день Воскресения Христова жители областного центра чаще покупали продукты для приготовления традиционных блюд. Например, покупатели заказывали творог в полтора раза чаще, чем на прошлую Пасху. Самыми популярными наполнителями для кулича в этом году стали цукаты ананаса и папайи, а также изюм. Для декора приготовленного своими руками пасхального хлеба новосибирцы предпочитали использовать кондитерский бисер, цветную посыпку и кунжут.
Для окрашивания яиц горожане чаще выбирали желтый, зеленый, красный, синий цвета. При подготовке к пасхальному дню новосибирцы также достаточно активно покупали говядину и копченую рыбу.