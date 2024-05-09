Бастрыкин проверит угрозы новосибирскому полицейскому, застрелившего азербайджанца

Напомним, в мае-2021 при задержании компании парней за нарушении ПДД старший лейтенант Александр Гусев смертельно ранил в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Сограждане азербайджанца требовали наказать полицейского. Опасаясь расправы, тот был вынужден покинуть с семьей дом. Позже Гусеву вынесли оправдательный приговор, двух друзей Абдуллаева, которые были с ним в ту ночь, посадили в тюрьму. События вызвали протесты со стороны азербайджанской диаспоры.