atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:25

Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Бастрыкин проверит угрозы новосибирскому полицейскому, застрелившего азербайджанца

Бастрыкин проверит угрозы новосибирскому полицейскому, застрелившего азербайджанца

9 мая 2024, 02:25
Фото: 1MI
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями СМИ, в которых инспектор ДПС Александр Гусев заявил, что его выживают со службы. По словам полицейского, его семья лишилась госзащиты, и теперь он опасается за здоровье и жизнь своей семьи.

Глава СК РФ поручил провести проверку информации, изложенной в публикациях, а также доложить о принятых мерах по обеспечению безопасности семьи полицейского.

Напомним, в мае-2021 при задержании компании парней за нарушении ПДД старший лейтенант Александр Гусев смертельно ранил в голову 19-летнего Векила Абдуллаева. Сограждане азербайджанца требовали наказать полицейского. Опасаясь расправы, тот был вынужден покинуть с семьей дом. Позже Гусеву вынесли оправдательный приговор, двух друзей Абдуллаева, которые были с ним в ту ночь, посадили в тюрьму. События вызвали протесты со стороны азербайджанской диаспоры.

О возможной мести диаспоры заявил инспектор ДПС Гусев, застреливший азербайджанца
Узнать подробнее
Читайте также:
3 ноября допросят новосибирского полицейского по делу об убийстве Векила АбдулаеваСК завершил дело о нападении на полицейских в Мошково, когда погиб Векил АбдуллаевЗастреливший парня под Новосибирском инспектор ДПС взят под защиту
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#ДПС#Конфликт#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Вчера, 02:33
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
Вчера, 10:16
Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска
Вчера, 06:56
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Вчера, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Вчера, 02:01
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"