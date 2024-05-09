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Блогер из Новосибирска Дава страдал депрессией после расставания с Бузовой

Блогер из Новосибирска Дава страдал депрессией после расставания с Бузовой

9 мая 2024, 10:12
Фото: ТНТ
Ольга Бузова и Дава (Давид Манукян) встретились в Китае на шоу «Сокровища императора» после двух лет разлуки и начали общаться.

Оба признались, что переживали трудный период в своей жизни. Дава рассказал о своих эмоциональных проблемах, таких как депрессия и чувство отторжения. Ольга подтвердила, что и она тоже страдала от депрессии из-за ситуации, созданной Давой.

Некоторые наблюдатели заметили возрождающиеся между ними чувства и возможность их воссоединения. Они считают, что пара всегда была сильно влюблена и нужно просто время, чтобы преодолеть прошлые обиды. Такую точку зрения высказал Парур Хачатуров.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Шоу#Телевидение#Дава#Реалити-шоу#Ольга Бузова
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