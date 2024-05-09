Блогер из Новосибирска Дава страдал депрессией после расставания с Бузовой

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Оба признались, что переживали трудный период в своей жизни. Дава рассказал о своих эмоциональных проблемах, таких как депрессия и чувство отторжения. Ольга подтвердила, что и она тоже страдала от депрессии из-за ситуации, созданной Давой.
Некоторые наблюдатели заметили возрождающиеся между ними чувства и возможность их воссоединения. Они считают, что пара всегда была сильно влюблена и нужно просто время, чтобы преодолеть прошлые обиды. Такую точку зрения высказал Парур Хачатуров.