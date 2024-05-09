Дрон для доставки еды создала школьница из Новосибирска

Тематическая смена «Школа инженерных решений» завершилась в лагере «Артек». Всего в ее работе приняли участие 25 школьников из 15 регионов России. Подростков отбирают по принципу одаренности в технических и естественных науках. Учащиеся моделировали прототипы, делали расчеты и тестировали их.