Дрон для доставки еды создала школьница из Новосибирска

Posted 9 мая, 09:13
Published 9 мая, 09:13
Modified 9 мая, 09:15
Updated 9 мая, 09:15
Тематическая смена «Школа инженерных решений» завершилась в лагере «Артек». Всего в ее работе приняли участие 25 школьников из 15 регионов России. Подростков отбирают по принципу одаренности в технических и естественных науках. Учащиеся моделировали прототипы, делали расчеты и тестировали их.
Результатом работы Виктории Левишко стала модель дрона для доставки еды.
Ранее Atas.info сообщал, что с 1 сентября в российских школах появятся секции, в которых учащихся будут обучать управлению дронами. Мы узнали, присоединится ли к программе Новосибирская область.