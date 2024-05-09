Экскурсии в новые вольеры для медведей проведет Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Начало экскурсий — в 13 и 16 часов. У участников будет шанс увидеть своими глазами, как устроен вольер, как выглядит жилье медведей. Также можно будет больше узнать о могучих и милых хищниках. Для участия действует обязательная регистрация по телефону: 227-36-32. Старт экскурсии — от главного фонтана.
Количество участников ограничено, но, как сообщили Atas.info в зоопарке, места еще есть.
Новосибирский зоопарк регулярно проводит мероприятия для своих посетителей. Так, в апреле чествовали манулов. Ранее новосибирцы могли больше узнать о жизни лошадей.