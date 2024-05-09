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Экскурсии в новые вольеры для медведей проведет Новосибирский зоопарк

Экскурсии в новые вольеры для медведей проведет Новосибирский зоопарк

9 мая 2024, 03:59
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
10 мая у горожан будет возможность попасть на экскурсии в новый вольерный комплекс для медведей, сообщили в зоопарке.

Начало экскурсий — в 13 и 16 часов. У участников будет шанс увидеть своими глазами, как устроен вольер, как выглядит жилье медведей. Также можно будет больше узнать о могучих и милых хищниках. Для участия действует обязательная регистрация по телефону: 227-36-32. Старт экскурсии — от главного фонтана.

Количество участников ограничено, но, как сообщили Atas.info в зоопарке, места еще есть.

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Новосибирский зоопарк регулярно проводит мероприятия для своих посетителей. Так, в апреле чествовали манулов. Ранее новосибирцы могли больше узнать о жизни лошадей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк
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