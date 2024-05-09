Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красоту

Также начал работу фонтан в обновленном сквере «Крылья Сибири» на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. Напомним, до реконструкции на фонтане стоял глобус, но его заменили на геотег. Горожане вовсю фотографируются на фоне новой достопримечательности.