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Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красоту

Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красоту

9 мая 2024, 08:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирск наконец-то пришла настоящая весна, граничащая с жарким летом. В городе включили фонтаны — теперь весенне-летний сезон точно можно считать открытым. Корреспондент Atas.info прогулялся по центру и запечатлел преобразившийся город.

В Первомайском сквере забил центральный фонтан. Эта площадка — одна из самых популярных для прогулок у горожан, также здесь любят назначать встречи.

Фото: Артем Шершнев / atas.info

Также начал работу фонтан в обновленном сквере «Крылья Сибири» на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. Напомним, до реконструкции на фонтане стоял глобус, но его заменили на геотег. Горожане вовсю фотографируются на фоне новой достопримечательности.

Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Улицы#9 мая#Фонтан#Весна
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